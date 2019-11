Guai per un cantiere edile: lavoratore in nero e sei violazioni

La Spezia - Tredici mila euro di multa, in parte già pagati, sospensione dell’attività imprenditoriale, un lavoratore in nero che percepiva il reddito di cittadinanza e sei violazioni in materia di sicurezza. E’ il bilancio degli accertamenti condotti dal Nucleo dei Carabinieri dell’Ispettorato del lavoro della Spezia che in questi giorni hanno condotto un’azione mirata in un cantiere edile in provincia.

Il Nil ha accertato la presenza di un lavoratore in nero, da almeno due giorni, e che percepiva il reddito di cittadinanza a partire dall’aprile 2019. Come detto, i Carabinieri che operano all’Ispettorato del lavoro hanno contestato almeno sei violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per un totale di 8.845,25 euro, già sanate. Inoltre è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale nonché la maxi sanzione per lavoro nero pari a 4.320 euro.