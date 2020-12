Grigio cielo e pioggerellina per arrivare a Natale. Sole a Santo Stefano?

La Spezia - Nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio: le previsioni seguono il copione e non creano sorprese. L'appuntamento con il ritorno del sole al momento è fissato per il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano: nel frattempo finiremo per abituarci al cielo plumbeo che già ci accompagna da giorni, con piogge ad intermittenza, mai intense. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 14.5°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3095m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio assenti e proverranno da Est. Mare poco mosso.