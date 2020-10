Grigio al mattino, possibili schiarite nel pomeriggio

La Spezia - Una giornata grigia con qualche schiarita al pomeriggio. Ecco come si presenta questo giovedì 29 novembre. Al mattino le nubi saranno per lo più basse su Centro-Levante, più compatte sullo Spezzino ma in dissolvimento nel corso della giornata, soleggiato a Ponente; nel pomeriggio sereno o poco nuvoloso a Ponente, qualche nuvola in più su Centro-Levante ma in un contesto generalmente soleggiato. Sulla costa, al mattino Nuvoloso con qualche schiarita, al pomeriggio Irregolarmente nuvoloso. L'umidità sarà su valori medio-alti.

I venti soffieranno in prevalenza deboli orientali al mattino, localmente moderati su imperiese e spezzino; deboli di direzione variabile al pomeriggio con locali brezze. Il mare sarà mosso a Ponente, molto mosso a Levante per onda da Sud-Ovest in graduale scaduta nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra una minima di 13 gradi e una massima di 19 gradi.