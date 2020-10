Grave lutto in casa Buso alla vigilia di Spezia-Fiorentina

La Spezia - “Tutta la famiglia Fiorentina è vicina a Renato Buso, in questo momento di profondo dolore, per la scomparsa della sorella”. Con questo messaggio pubblicato poco fa sui propri canali social il club gigliato ha dato la triste notizia riguardante l'attuale allenatore dell'under 18 viola – nonché ex giocatore – arrivata alla vigilia della sfida di domani con lo Spezia. Squadra quella aquilotta, nella quale Buso ha vestito i colori di giocatore fra il 2001 e il 2004 e di mister della Primavera nella stagione 2007-2008.