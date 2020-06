Grave incidente stradale per Alex Zanardi

La Spezia - Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi per Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 atleta paralimpico che stava partecipando ad una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore nei pressi di Siena. Zanardi, che è stato trasportato in ospedale in elicottero e ha riportato diversi traumi, mercoledì aveva fatto tappa anche a Marinella di Sarzana presso il Bagno Ambra dove aveva ricevuto il testimone da Eleonora Mele nell'ambito della manifestazione promossa da Obiettivo 3.