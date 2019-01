Grave incidente stradale al Termo, scooterista in prognosi riservata

La Spezia - Uno scooterista in prognosi riservata e una dinamica complessa tutta da ricostruire. E' il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio nella zona del Termo sul quale stanno lavorando la Polizia locale della Spezia con la sezione infortunistica e quella di Vezzano Ligure vista la vicinanza geografica dei due territori comunali.

Erano le 16.30 di oggi pomeriggio quando un uomo in sella al suo scooter è entrato in collisione, frontalmente, con autocarro riportando ferite molto gravi e con la disposizione immediata del ricovero in shock room all'ospedale civile Sant'Andrea della Spezia. La prognosi è riservata.

Massiccia la mobilitazione di uomini e mezzi. Sul posto oltre all'infortunistica sono arrivati anche i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato. Gli agenti della locale stanno cercando di ricostruire nel dettaglio l'intera vicenda e cosa abbia potuto contribuire alle cause dell'incidente: da una manovra sbagliata a uno scarto. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e immagini utili.