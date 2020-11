Grande distribuzione: alla Spezia 0.03 per cento di infortuni sul lavoro da contagio Covid

La Spezia - Le misure di prevenzione anti Covid all'interno dei centri di grande distribuzione sono state ritenute efficaci. Inail ha evidenziato lo 0.03 per cento di infortuni sul lavoro da contagio Covid-19 sul territorio. Il dato è emerso nel corso dell'incontro che si è tenuto oggi pomeriggio in streaming presieduto con il prefetto Maria Luisa Inversini al quale hanno partecipato Federdistribuzione, Legacoop Liguria, Confcommercio e le organizzazioni sindacali di categoria.

"Scopo dell’incontro fare un punto di situazione sul rispetto dei protocolli e delle misure di contrasto e prevenzione dall’infezione Covid-19 presso i punti vendita della grande distribuzione operanti in provincia - si legge in una nota della prefettura -. Nel corso dell’incontro è stato riconosciuto il fondamentale ruolo svolto dalle aziende del settore fin dall’inizio della pandemia per garantire la sicurezza sia dei lavoratori, che degli utenti. A riprova dell’efficacia delle misure prese, i dati Inail registrano solo lo 0,03 % degli infortuni sul lavoro da contagio Covid nella grande distribuzione. I partecipanti hanno, quindi, convenuto, che vi è una sostanziale osservanza dei protocolli aziendali, salvo alcune situazioni di criticità evidenziate dai sindacati e che saranno attentamente monitorate dagli organi competenti".

"Per verificare se sia possibile elevare ulteriormente i livelli di sicurezza - prosegue la nota -, le organizzazioni sindacali faranno pervenire alla Prefettura un documento condiviso che sarà poi sottoposto alle associazioni di categoria e agli altri attori istituzionali. Le associazioni di categoria, dal canto loro, sensibilizzeranno ulteriormente gli associati affinché sia assicurato il massimo rispetto delle misure anti-covid".

“Ringrazio tutti i partecipanti all’incontro– ha dichiarato il Prefetto Maria Luisa Inversini – perché vi è unanime volontà di collaborare affinché nel settore della grande distribuzione sia garantita la sicurezza di lavoratori e cittadini. La metodologia è quella giusta, lavorare insieme a livello preventivo per un obiettivo comune.”