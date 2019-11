Gommisti e carrozzieri, la gestione dei rifiuti sotto la lente della Stradale

La Spezia - Un anno di controlli su autoriparatori, concessionarie d’auto, carrozzerie, gommisti, centri di recupero e demolizione. Ovvero i settori strategici per la sicurezza stradale. Personale della squadra di polizia giudiziaria della Polizia Stradale della Spezia, nel corso dell’anno 2019, ha controllato 32 esercizi pubblici, ha identificato 75 persone, controllato 204 veicoli ed accertato 18 violazioni. Le verifiche effettuate, hanno riguardato l’accertamento delle condizioni dei luoghi di lavoro, la sicurezza dei lavoratori, la normativa antincendio, la prevenzione infortuni, il rispetto delle normative legate allo smaltimento dei rifiuti, si pensi, ad esempio, agli olii esausti di un’officina o alle batterie deteriorate e non più funzionanti di un elettrauto, oppure alle acque reflue delle autocarrozzerie nelle quali si effettua la verniciatura dei veicoli.

Sono emerse una serie di irregolarità amministrative a varie normative in materia di pubblica sicurezza e di carattere penale quali reati ambientali per abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, assenza di titoli autorizzativi alle emissioni in atmosfera, dispersione di rifiuti nel terreno e nel sistema fognario; depositi improvvisati di pneumatici e parti di veicoli; violazioni amministrative, sempre in materia per mancata o incompleta tenuta degli obbligatori registri dei rifiuti. A seguito delle violazioni emerse sono state contestate violazioni per 24.700 euro di sanzioni amministrative con l’obbligo, in capo al trasgressore, di bonifica dei luoghi. I controlli e le verifiche proseguiranno in maniera costante e sistematica, al fine di garantire il rispetto della normativa vigente ed assicurando, nel contempo, una leale concorrenza commerciale.