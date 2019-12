La Spezia - Prosegue l'espansione dell'anticiclone verso le regioni Baltiche, con conseguente richiamo di correnti fredde continentali sul Mediterraneo. Sulla Liguria cielo in prevalenza sereno, locali velature in rapido transito al mattino sul Levante. Temperature in sensibile calo, soprattutto nei valori minimi. Venti deboli in prevalenza settentrionali con rari rinforzi fino a moderati tra Genova e Savona; brezze su imperiese. Mare in ulteriore calo fino generalmente poco mosso.



(fonte Arpal)