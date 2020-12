Gli ultimi giri di lancette del 2020 insieme ai temporali

La Spezia - Nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco. Sono queste le previsioni per oggi, giovedì 31 dicembre sulla provincia spezzina, dove, come nel resto del mondo, nessun veglione di Capodanno all'aperto rischia di essere guastato dai temporali attesi in serata.



Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 1.9°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Mare mosso.