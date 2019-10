Gli studenti di Monterosso a lezione con la Guardia di finanza sul fenonomeno delle droghe

La Spezia - “Capire cosa è ed evitarla”. Questo il messaggio della campagna di informazione e contrasto all’uso delle sostanze stupefacenti rivolto ai giovani studenti di Monterosso dal comandante della Guardia di finanza della Spezia, Luigi Mennella.

L'iniziativa, voluta dall’amministrazione di Monterosso e promossa dal comando generale della Guardia di finanza, è dedicata ai ragazzi ed intende contribuire a tutelare la loro salute attraverso l’informazione sul fenomeno della droga e sui pericoli provocati dalla sua assunzione.



Il sindaco Emanuele Moggia e la sua Amministrazione presenti all’incontro insieme al comandate della Polizia locale Marco Monfroni, desiderano ringraziare il maggiore Mennella e le Unità cinofile della Spezia per aver mantenuto viva l’attenzione degli studenti di Monterosso.



Questa mattina infatti, presso la scuola del paese, si è tenuta una lezione volta a far maturare la consapevolezza del valore della legalità economica, ma soprattutto si è approfondita la delicata tematica dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti.



Il primo cittadino introduce così l’incontro: “Siamo contenti di essere riusciti ad organizzare questa giornata perché crediamo molto nella formazione su temi così importanti per il futuro e la salute dei nostri ragazzi – prosegue rivolgendosi agli studenti –. Siate sicuri di voi stessi: la forza e la bellezza sono dentro di voi e non dovete diventare schiavi di qualcosa che vi allontana dalla realtà e vi isola dal mondo reale”.

“Oltre al male fisico e mentale – insiste poi il maggiore Mennella – l’utilizzo delle droghe ci fa perdere le persone care, ci allontana sempre di più dai nostri affetti”.



I ragazzi della Primaria e della Secondaria di Primo grado hanno manifestato molto interesse per gli argomenti affrontati ponendo domande specifiche all’ufficiale e all’istruttore cinofilo.



L’incontro si è concluso all’aperto, con la dimostrazione pratica del “finanziere” a quattro zampe che, tra gli applausi dei ragazzi, ha dimostrato la sua bravura nell’individuare il borsone contenente la sostanza stupefacente.