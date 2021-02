Gli spezzini che hanno ricevuto la seconda dose sono oltre 4mila

La Spezia - Sono oltre 9mila le dosi di vaccino anti Covid-19 somministrate nello Spezzino. Con le 294 fatte oggi si arriva per la precisione a 9.201. Sono invece 4.002 i cittadini che hanno ricevuto sia la prima puntura che il richiamo e hanno quindi completato l'iter per ottenere la più efficace immunizzazione.

In totale in Liguria, al 12 febbraio 2021, sono 114.790 le dosi consegnate di cui 84.063 somministrate. Sono il 73%. Questo il frutto del lavoro di oggi: 180 vaccini in ASL1, 330 in ASL2, 758 in ASL3 e 36 in ASL4. Al Galliera sono stati 108 e 265 al San Martino. I liguri che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 37.351.