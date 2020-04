Giustificazioni bizzarre e un gran via vai. Raffica di multe pasquali e non

La Spezia - Giustificazioni bizzarre, fughe per raggiungere le amiche da Lerici a Carrara e poi la necessità di spostarsi per andare alla seconda casa di Sarzana per fare le pulizie di primavera. E per finire: la ricerca disperata di una farmacia aperta ha "costretto" un automobilista a varcare non solo i confini del proprio Comune ma addirittura della provincia. Questo hanno raccontato alcune persone, in alcuni casi spezzine, pizzicate fuori dai confini dai carabinieri della vicina Massa Carrara. Sono almeno quaranta le sanzioni fioccate nei giorni del ponte pasquale. I controlli in quella porzione di territorio sono stati condotti dall'Arma che ha fatto scendere in campo novanta uomini.

A Pasqua, una coppia di mezza età di Carrara, fermata in auto ad un posto di blocco alle porte della città, è stata multata in quanto la donna alla guida ha dichiarato che insieme al marito stavano tornando da una seconda casa in campagna vicino Sarzana. L’uomo, tra l’altro, era già stato sanzionato qualche giorno addietro sempre per aver disatteso i divieti.

Nella rete dei controlli anche un taxi proveniente dalla Spezia con a bordo due passeggeri, che hanno raccontato ai militari dell’Arma di essere diretti a Viareggio per andare a fare le “pulizie di primavera” a casa di un conoscente che vive altrove. La bizzarra giustificazione dei due forestieri non ha convinto in alcun modo i Carabinieri, che hanno sanzionato entrambi ordinando al tassista di riportarli indietro.



Al pomeriggio, invece, è scattata la multa per un noto pregiudicato proveniente dalla zona di Sarzana e per il suo accompagnatore, entrambi residenti fuori provincia, che per eludere i posti di blocco lungo la via Aurelia hanno pensato di percorrere in sella ad uno scooter le strade interne di Fossone, per raggiungere due loro amiche di Carrara. Mentre percorrevano via Monteverde, però, sono stati intercettati da una pattuglia del Nucleo Radiomobile che aveva avuto proprio il compito di presidiare le strade secondarie. Per entrambi è scattata la sanzione da 533 Euro, stessa sorte capitata poco dopo ad un ristoratore di Lerici originario dell’Albania, che accampando la scusa di cercare una farmacia aperta, è uscito dal comune di residenza ed è arrivato fino a Carrara, dove è stato fermato ad un posto di blocco dei Carabinieri.



In totale, nonostante lo scenario surreale con strade quasi deserte e pochissime auto in circolazione, sono state circa una quarantina le sanzioni contestate dai Carabinieri dalla vigilia di Pasqua alla notte di lunedì.