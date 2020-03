Giovanissimi spaccano vetro del bus con martelletto frangi-vetro

La Spezia - Servizio di controllo del territorio e prossimità della Polizia di Stato spezzina, con il supporto di due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Genova. Nel pomeriggio di sabato le pattuglie hanno perlustrato varie zone della città e della periferia quali Colli, Montalbano, Fossitermi per poi dirigersi nel centro storico cittadino, maggiormente frequentato da giovani e giovanissimi dediti al consumo di alcol e sostanze stupefacenti, vigilando in particolare le aree di Piazza Verdi, Scalinata Fillia e Scalinata Spora. Controlli anche in Piazza Europa, Piazza Brin e zona stazione, registrando una lieve flessione nelle presenze e nessuna criticità.



Nel corso del servizio sono state identificate complessivamente 17 persone (11 con pregiudizi di polizia) di cui sette straniere ed un minorenne. Nella notte tra sabato e domenica 8 marzo verso le 3.30, la Volante è intervenuta in

via Rosselli per un sinistro stradale tra tre veicoli, assicurando la messa in sicurezza dei mezzi e la viabilità fino all’arrivo della pattuglia della Polizia Stradale che ha effettuato i relativi rilievi. Gli stessi operatori della Questura sono intervenuti poco dopo all’esterno di un pub del centro, ove era stata segnalata un’accesa lite tra stranieri per cui sono in corso approfondimenti anche a cura della dipendente Divisione Polizia Amministrativa e Sociale. Non sono stati comunque riscontrati danni né al locale né alle vetture in sosta.



Proseguono invece attive indagini nei confronti del gruppo di ragazzi che alle 00.30 circa di domenica, saliti a bordo di un autobus della linea che collega il capoluogo con Lerici, hanno danneggiato il vetro dell’uscita di sicurezza del mezzo pubblico, utilizzando il martelletto frangi-vetro. A seguito dell’atto vandalico, mentre una volante interveniva sul posto su richiesta dell’azienda di trasporti, una seconda volante procedeva all’identificazione di 7 ragazzi tra i 14 e i 17 anni, scesi dal bus in altra fermata in direzione Lerici. Gli accurati rilievi della Polizia Scientifica condotti domenica mattina potrebbero portare a sviluppi.