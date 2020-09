Giovanissima aggredita alla stazione, la salvano capotreno e macchinista

La Spezia - Aggressione alla stazione centrale della Spezia. La vittima è una 19enne che è stata dapprima è stata presa alle spalle poi le sono stati tirati con violenza i capelli per trattenerla. La giovane è stata aiutata dalla capotreno e da un macchinista.

A ricostruire l'intera vicenda è la Polfer della Spezia che ieri mattina alle 8 è intervenuta su un binario dal quale sarebbe dovuto partire un treno regionale.

La vittima si è poi scoperto che era stata presa di mira ben due volte da un'altra donna, brasiliana 38enne irregolare sul territorio nazionale, che l'ha afferrata e mentre la ragazza cercava di scappare le ha tirato i capelli. Ad assistere alla scena la capotreno e un macchinista che hanno liberato la 19enne per metterla al sicuro a bordo di un convoglio.

La 38enne ha continuato a mostrare un comportamento aggressivo e violento tant'è che nonostante l'arrivo della Polfer, che l'ha trattenuta, ha inveito contro la capotreno.



In una nota della questura, poi, l'epilogo della vicenda: "La donna, una cittadina brasiliana di 38 anni, già conosciuta dagli agenti in quanto nota pluripregiudicata, incline alla violenza e non in regola con le norme che regolano il soggiorno sul territorio nazionale, è stata denunciata per i reati di percosse, oltraggio e resistenza a Pubblico ufficiale. Nella tarda mattinata veniva accompagnata all'ospedale Sant’Andrea per essere sottoposta a visita medica, obbligatoria, e tampone prima del trasferimento al CPR di Roma, nel frattempo disposto dal Questore in vista della sua espulsione definitiva dal territorio nazionale. Tuttavia, anche in presenza del personale sanitario, persisteva nel suo comportamento violento e aggressivo, pertanto a tutela della sua salute, veniva sottoposta a Trattamento sanitario obbligatorio, con immediato ricovero".