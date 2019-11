Giovane investito in Via Severino Ferrari

La Spezia - Investimento in Via Severino Ferrari. Erano da poco passate le 20 quando, per dinamiche in fase di accertamento da parte della Polizia, un giovane è stato investito da un'auto. Immediato l'intervento dei soccorritori che hanno provveduto ad accompagnare il ferito in codice rosso al Sant'Andrea della Spezia. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Il tratto è stato chiuso per il tempo necessario a soccorrere il ferito. Le forze dell'ordine sono rimaste sul posto per completare i rilievi.