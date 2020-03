La Spezia - La giornata si apre con una mattinata caratterizzata da cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio si attende un aumento della nuvolosità sul Centro-Ponente per l'instaurarsi di un flusso umido meridionale. Venti in prevalenza deboli meridionali o di direzione variabile, solo localmente moderati. Mare in aumento fino a mosso in mattinata, da mosso a poco mosso nel pomeriggio a partire da Ponente.



(fonte Arpal)