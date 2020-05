Giornata più fresca, dal pomeriggio migliora e si alza la brezza

La Spezia - La liguria si trova esposta a correnti fresche orientali che generano fasi instabili a più riprese nei prossimi giorni.



OGGI

Giornata con condizioni di variabilità, instabile al mattino con locali fenomeni anche a carattere di rovescio più probabili nelle zone interne ma in possibile estensione alle coste, dal pomeriggio assisteremo a una graduale attenuazione dei fenomeni e ampi spazi di sereno a partire da Levante. I venti tenderanno al regime di brezza lungo le coste, settentrionali o orientali nelle zone interne. Il mare risulterà mosso a ponente, poco o localmente mosso a Levante, in calo ovunque dal pomeriggio. Temperature in calo.



(fonte Arpal)