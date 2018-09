Giornata nuvolosa, la temperatura massima inizia a scendere

La Spezia - Cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, in particolare sui versanti marittimi, per la presenza di nubi basse legate al flusso umido meridionale. Dalle prime ore della giornata possibili locali rovesci o temporali di intensità fino a moderata. Venti al mattino tra deboli e moderati da Nord-Est a ponente, da Est, Sud-Est a levante; dal pomeriggio deboli di direzione variabile. Mare in mattinata tra poco mosso e mosso, nel pomeriggio poco mosso, umidità su valori medio-alti. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione



(fonte Arpal)