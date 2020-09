Giornata di sole poi un lento ma inesorabile cambiamento del clima

Ecco cosa succederà nei giorni seguenti e le tendenze per la settimana ventura secondo le previsioni dei metereologi.

La Spezia - Ultimo giorno di bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. Non che nei prossimi giorni dobbiamo aspettarci pioggia ma ceramente assiteremo ad una compresenza di sole e nuvole che ci prepareranno ad un cambiamento vero e proprio previsto per metà della settimana ventura quando torneranno le piogge e le temperature avranno una vera e propria caduta di almeno 5-6 gradi rispetto all'attuale situazione. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 22°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso.