Giornata di controlli alla Spezia e a Sarzana per la polizia

La Spezia - Si sono svolti ieri a Sarzana ed alla Spezia due distinti servizi di controllo straordinario del territorio anticrimine e sul monitoraggio del rispetto delle misure antiassembramento, volte al contenimento della diffusione della polmonite da Covid-19. Dispiegati nel capoluogo la squadra volante unitamente ad equipaggi dell'anticrimine, che hanno controllato Piazzale Papa Giovanni XXIII, i Giardini Pubblici di Via Chiodo, l’area del Porto Mirabello e, a seguito di recenti esposti, la zona posta tra Via Pisa e la pista ciclabile di Via Zara, dove tuttavia non venivano rilevate problematiche di rilievo.

Nel primo pomeriggio gli equipaggi hanno notato presso il Piazzale Papa Giovanni XXIII, nei pressi della Cattedrale di Cristo Re, area oggetto di precorse segnalazioni di bivacchi e situazioni di degrado, un gruppo di una decina di ragazzi piuttosto agitati, che sono stati identificati.



L’attività operativa a Sarzana è stata coordinata dal dirigente del commissariato che si è avvalso di personale dipendente dell’ufficio controllo del territorio e di tre pattuglie dell'anticrimine. Sono state pattugliate accuratamente il centro storico, le piazze Battisti e Garibaldi, le adiacenze del Teatro Impavidi, viale XXI Luglio, via Mazzini, la zona della Fortezza Firmafede, il quartiere Crociata e l’area esterna alla stazione ferroviaria teatro nei giorni scorsi di un’aggressione notturna, su cui sono tuttora in corso attive indagini.

Nel corso dei servizi, volti a prevenire quelle azioni criminose di cui si è registrata una rapida ripresa da alcune settimane, dopo il calo dal 60 all’80% per alcune fattispecie che ha caratterizzato la Fase 1, sono stati controllati complessivamente 60 veicoli e una settantina di persone. Contestata un’infrazione al Codice della Strada ed elevate alcune sanzioni per la palese violazione delle prescritte misure anticontagio.

I servizi di prevenzione e vigilanza proseguono per tutto il fine settimana in stazioni ferroviarie, strade e autostrade, per l’atteso progressivo aumento della mobilità, da parte della Polizia Stradale e Ferroviaria.