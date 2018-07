Giornata campale per la Polizia municipale: ben cinque interventi in tre ore questa mattina

La Spezia - Cinque incidenti in tre ore. E' il report mattutino degli agenti delle pattuglie della sezione Infortunistica della Polizia municipale.



Il primo intervento è stato richiesto in seguito allo scontro tra due auto che si è verificato in Via Venezia: la dinamica dell'accaduto è ancora in fase di accertamento.

Subito dopo si è verificato un incidente in Via XXIV maggio: un tamponamento tra due vetture che ha fatto registrare un ferito.

Il terzo episodio ha visto protagonista un automobilista che aveva lasciato la sua auto in sosta in Via Spezzino e l'ha trovata danneggiata.

Il quarto e il quinto intervento hanno visto coinvolti due automobilisti stranieri: in Viale San Bartolomeo la vettura di una famiglia francese in vacanza si è scontrata con un motociclo il cui conducente, pur cadendo a terra, non ha avuto bisogno di assistenza medica. Lo stesso è accaduto per il motociclista che, per una mancata precedenza, si è scontrato contro una macchina di turisti svizzeri.



Non manca quindi il lavoro per la Polizia locale spezzina che, guidata dal comandante Pagliai a stretto contatto con l'assessore Medusei, riesce a garantire l'efficienza e la presenza del personale su strada nonostante il periodo estivo che vede gli agenti in ferie e le pattuglie serali volute dall'amministrazione.