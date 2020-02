Giorgia e Andrea, le vittime della tragedia di Albiano

La Spezia - Andrea Rapallini di Montedivalli di Podenzana e Giorgia Gallo della Spezia. Sono loro le due giovanissime vittime – 21 e 20 anni – del tragico incidente avvenuto all'una di ieri sera in via della Repubblica ad Albiano sulla strada che porta a Ceparana. Con loro, a bordo di un'Alfa Romeo Mito, viaggiavano – sui sedili posteriori – altri tre amici di età compresa fra i 19 e 22 anni, il più giovane dei quali è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cisanello di Pisa.



I ragazzi avevano appena lasciato Bolano e si stavano dirigendo in Val di Magra per proseguire la serata quando l'auto guidata da Rapallini è uscita di strada andando ad impattare contro il parapetto di cemento senza lasciare alcuna speranza ai due giovani davanti.

“Stamattina all'una il mio cuore è volato in cielo insieme alla mia bimba. Ora è un angioletto” ha scritto all'alba su Facebook, straziato dal dolore, il padre di Giorgia Gallo. Rapallini è stato invece ricordato come “un ragazzo veramente d'oro, sempre sorridente e gentile” dallo staff della Pizzeria Nicodè di Ceparana. Un dolore quello per i due ragazzi che ha sconvolto le comunità che li conoscevano meglio, ma che ha colpito tutta la Val di Magra e un territorio che poco più di un mese fa, a Bolano, aveva pianto un'altra vittima.