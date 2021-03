Giardini setacciati, altra denuncia per spaccio

La Spezia - Nuovo intervento della Polizia Locale della Spezia contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nel centro cittadino. Nel pomeriggio di ieri, martedì, l’attività degli operatori si è concentrata ancora una volta presso i giardini pubblici, area dove recentemente si sono registrati episodi di spaccio e che è costantemente monitorata, proprio per infrenare il consumo di stupefacenti soprattutto tra giovani. In questa circostanza è stato colto in flagranza di reato un ventenne marocchino, regolare sul territorio nazionale, che insieme ad un gruppo di ragazzi stazionava all’interno dei Giardini, all’altezza della fermata ATC di via Chiodo, che veniva raggiunto da un venticinquenne italiano il quale, dopo un veloce scambio, si allontanava in direzione di corso Cavour.



Gli agenti, prontamente intervenuti, bloccavano entrambi i soggetti subito dopo la cessione di sostanza stupefacente, risultata essere di tipo hashish/marjuana. Lo spacciatore è stato accompagnato presso il Comando di Via Lamarmora ove è stato sottoposto a perquisizione personale: l’individuo è risultato avere occultato sotto la soletta della scarpa sinistra alcune ulteriori dosi di sostanza stupefacente. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l’hashish è stata posta sotto sequestro e lo straniero denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria, mentre l’acquirente è stato segnalato alla locale Prefettura quale assuntore.