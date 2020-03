Già due sacerdoti positivi al virus, la messa sarà online

La Spezia - In questi ultimi giorni tre sacerdoti diocesani sono stati ricoverati in ospedale. Tra di essi, due sono risultati positivi al COVID 19, il più giovane era stato in Curia all'inizio del mese. E’ il gia` pesante tributo della diocesi a questi che sono giorni difficili per tutta la comunita` spezzina. Il vescovo, appresa la notizia - anche se erano già trascorsi i 15 giorni cautelativi - pur non essendone tenuto, ha considerato opportuno e responsabile lasciar passare ancora un congruo periodo di tempo. A motivo di ciò ha sospeso momentaneamente le sue attività pubbliche e le riprese televisive dei suoi interventi, programmate con TLS, a cominciare dalla Messa prevista giovedi` mattina per la festa patronale di San Giuseppe, anche se quest'ultime comportavano la sola presenza degli operatori televisivi.

E’ stata cosi` una festa patronale davvero inconsueta quella di San Giuseppe. Anche se, alla sera, in tanti hanno acceso lumi o esposto drappi bianchi, sia in citta` sia in provincia, in occasione del Rosario per San Giuseppe, patrono e custode della Chiesa di Dio, trasmesso su Tv 2000, la televisione della Conferenza episcopale italiana. Continuano intanto le celebrazioni online di alcuni parroci e la S. Messa domenicale, trasmessa dalla Cattedrale alle ore 10,30. Continua altresì l’impegno ecclesiale di tutte le strutture, in linea con il principio cristiano di essere in missione. Mercoledi` scorso, con l’hasthag #meicheniente (espressione dialettale spezzina: “meglio che niente”), la Caritas ha lanciato un appello a quanti sono in possesso di macchine da cucire per avere delle mascherine. Seguendo l’esempio di altre Caritas, si cerca cosi` di sopperire alla carenza di tali dispositivi. “Per questo tipo di mascherine – ha spiegato don Luca Palei – abbiamo sentito il parere dei medici e delle autorita` sanitarie, attivandoci allo scopo di garantire a tutti i nostri ospiti, volontari ed operatori una protezione di base”. Le mascherine vengono ritirate dagli operatori Caritas, che possono essere contattati tramite i canali social o telefonando al n. 0187.738379.