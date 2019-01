Gelo ligure, in Val di Vara risvegli a meno 8 gradi

Generale inverno.

La Spezia - Sono le temperature molto basse la “notizia” meteo di questa mattina. In alcune località dell’interno, infatti, il termometro è sceso sottozero raggiungendo la doppia cifra: Cabanne di Rezzoaglio, entroterra del levante genovese, ha raggiunto -11.5, Pratomollo (Genova) -10.7, Sassello (Savona) e Loco Carchelli (Genova)-9.3, Calizzano (Savona) -8.9, Ferrania (Savona) -8.8, Padivarma (nello Spezzino, comune di Beverino) -7.9, Mallare (Savona) e Casale di Pignone (La Spezia) -7.7, Montenotte Inferiore (Savona) -7.6 mentre, nell’imperiese, Colle di Nava registra -6.8. Tra le altre stazioni Cairo Montenotte segna -6.5, Busalla -6.6, Varese Ligure (sempre Spezzino, sempre Val di Vara) -4.2, Triora -2.0.



Anche sulle costa e nelle città capoluogo di provincia di valori sono bassi: Genova Centro Funzionale 4.3, Savona Istituto Nautico 3.9, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 7.3, La Spezia 0.2 mentre a Chiavari la minima è di 2.5.



Uno scenario freddo in un contesto caratterizzato da cielo poco nuvoloso, con venti settentrionali deboli o al più moderati e mare che, alla boa di Capo Mele, è poco mosso con temperatura dell’acqua di 15.6.



Per quanto riguarda le previsioni, a una prima parte della giornata serena seguirà una aumento della nuvolosità per il transito di nubi alte. Venti settentrionali inizialmente moderati in attenuazione nel pomeriggio con locali brezze. mare poco mosso, localmente mosso al largo del Ponente. temperature minime in calo, in lieve ripresa le massime



Domani, sabato, ancora giornata stabile e soleggiata, disturbata da qualche passaggio di nubi alte. venti a Locale regime di brezza con qualche rinforzo da sud-ovest a Ponente. Mare in aumento fino a mosso. Temperature in lenta ripresa.



Nell'immagine in fondo all'articolo la mappa della distribuzione delle temperature riferita alle ore 7.



Sullo Spezzino, sia oggi che domani, sole contrastato da qualche nube e - dopo notte e primissima mattina glaciali, come detto - temperature tra i 4 a i 10 gradi e mix di Tramontana e Grecale.