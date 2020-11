Gdf contro il caporalato, i complimenti del Prefetto: "Lunga indagine, operazione importante"

La Spezia - Grande soddisfazione da parte del Prefetto Maria Luisa Inversini per l’operazione conclusa dagli uomini del Nucleo della Guardia di Finanza della Spezia, coordinata dal Procuratore Antonio Patrono, che ha consentito di disarticolare un sodalizio criminale dedito allo sfruttamento del lavoro di decine di operai bengalesi, alcuni dei quali accolti nei centri di accoglienza straordinaria. "Faccio i miei complimenti al Comandante Benassi e ai suoi uomini per questa ennesima, importante operazione - ha affermato il Prefetto Maria Luisa Inversini appena appresa la notizia - portata a termine dalla Guardia di Finanza dopo una lunga indagine partita da una collaborazione per la verifica dei requisiti di permanenza dei migranti nei centri di accoglienza. Lavoriamo in sinergia con le Forze di Polizia per garantire la legalità e il rispetto delle regole da parte dei migranti ospitati ma stiamo attenti anche a tutelare i richiedenti asilo da ogni forma di sfruttamento".