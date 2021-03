Gatto incastrato in un tubo interrato, salvato dai Vigili del fuoco

La Spezia - Una squadra dei Vigili del Fuoco della Spezia è intervenuta questa mattina in località Strà per salvare un gatto rimasto incastrato all'interno di un tubo interrato. L'allarme alla sala operativa del 115 è scattato quando alcuni passanti hanno riferito di sentire dei miagolii provenire da un tombino a lato di via Costa Santa Lucia, all'incrocio con via Montalbano.



Una volta arrivati sul posto i Vigili del Fuoco hanno ispezionato il condotto utilizzando una sonda dotata di telecamera ed hanno constatato che il gatto si era infilato in un bocchettone di scolo posto sotto la strada e poi aveva camminato all'interno del tubo per diversi metri, rimanendoci incastrato. Una volta individuato il punto preciso di dove si trovava l'animale i soccorritori hanno praticato un foro nell'asfalto della strada ed hanno intercettato il condotto dove era incastrato il gatto, riuscendo a liberarlo.