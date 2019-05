Gattini di quartiere rimangono incastrati in un tubo. Arrivano i pompieri

Due interventi in una giornata per salvare gli amici a quattro zampe. Una famigliola di randagi è rimasta bloccata in un tubo alla Chiappa. Un altro dentro un controsoffitto.

La Spezia - Domenica particolare per i Vigili del Fuoco che tra i principali interventi che stanno svolgendo oggi si sono dedicati al salvataggio animali. Due in poche ore. Quello più rilevante riguarda una mamma gatta con i suoi gattini rimasti incastrati in un tubo corrugato nel quartiere della Chiappa.

La prima ad accorgersi che qualcosa non andava è stata una residente della zona che, verso le 15, ha udito dei miagolii insistenti. La sua preoccupazione si è rivolta immediatamente alla gatta del quartiere che sembrava sparita. Ha seguito il pianto e ha scoperto che, in Via Benedicenti nei pressi di un cantiere abbandonato, gatta e gattini si erano andati a infilare in un tubo pieno di acqua e fango.

La donna ha chiamato i Vigili del Fuoco che hanno raggiunto il posto. Mamma gatta si era andata a incastrare proprio per recuperare i suoi piccoli. Tutto è bene quel che finisce bene e in poco tempo, anche se piena di fango e un po' spaventata, la famigliola di randagi è tornata in libertà.



Oggi alla Spezia è stata la giornata dei gatti. Questa mattina, alle 10 circa in Via Gramsci, sempre i Vigili del fuoco sono intervenuti per trarre in salvo un altro micio, questa volta casalingo. La bestiola si era andata a incastrare, passando da una fessura, in un controsoffitto e non riusciva più ad uscire. Anche in questo caso i pompieri lo hanno liberato. Senza più vincoli il micio è scappato via. L'intervento ha richiesto più di un'ora di lavoro.