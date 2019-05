Garage e bar pieni di droga e bici rubate. Venticiquenne in manette

Un'operazione congiunta tra Carabinieri e Polizia locale ha portato all'arresto di un 25enne che aveva nelle sue disponibilità anche un garage all'interno del quale sono stati trovati cocaina, hashish, marijuana e una serie di biciclette.

La Spezia - Cocaina, hashihs, marijuana e dieci biciclette rubate. E' questo il bottino recuperato dai carabinieri e dalla Polizia municipale al termine di un'indagine congiunta che ha portato all'arresto di un 25enne gestore di un bar del quartiere umbertino.

Il blitz è scattato questa notte dopo una serie di accertamenti. Un'operazione necessaria perché da tempo sia gli agenti che i carabinieri avevano il sospetto che l'uomo, poi arrestato, cercasse di sparire nel nulla alla luce del fatto che nelle ultime settimane i controlli antidroga in tutto il quartiere si erano fatto più frequenti e incisivi.



Però al 25enne è andata male. Prima che potesse svuotare il fondo, dove nascondeva un ingente bottino costituito da un totale di 276 grammi di droga tra cocaina, hashish e marijuana e nove biciclette rubate, sono arrivate le forze dell'ordine che hanno sequestrato tutto. I controlli però non si sono fermati al fondo. Gli accertamenti sono proseguiti anche nel locale, chiuso per ristrutturazione, in gestione al giovane arrestato. Si tratta di un bar sempre nella zona del quartiere Umberto I dove carabinieri e agenti hanno trovato un'altra bicicletta e altri centottanta grammi di hashish. Nel corso dell'operazione sono stati trovati anche 370 euro in contanti . Bici, droga e denaro sono stati sequestrati.

Stando a quanto riferito, il garage aveva una funzione di deposito mentre sarebbero in corso accertamenti per scopire se invece fosse il locale uno dei luoghi deputati per gli scambi illegali.



Le manette ai polsi per il 25enne sono scattate immediatamente e questa mattina si è tenuto il rito direttismo in tribunale alla Spezia. La vicenda però non si chiude qui. Il valore stimato delle biciclette rinvenute supererebbe di gran lunga i diecimila euro. I velocipedi, di pregiata fattura e di marche d'elite per il mondo del ciclismo, sono in custodia alla Polizia locale che si è già attivata per trovare i legittimi proprietari. L'attività è il risultato della presenza, di Carabinieri e Polizia Municipale, sulle strade del centro cittadino e della raccolta di informazioni sul campo.