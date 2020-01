Gambe incastrate sotto al motocarro, ribaltamento al Termo

La Spezia - Questo pomeriggio i Vigili del Fuoco della Spezia, sono intervenuti alla rotatoria del Termo, per un incidente stradale. Per cause in via di accertamento, una vettura ha invaso la corsia opposta e si è scontrata frontalmente con un piccolo mezzo a tre ruote. Nell'urto è rimasto coinvolto anche uno scooter.

A causa del violento urto, il mezzo a tre ruote ,si è ribaltato e le lamiere contorte hanno letteralmente imprigionato il conducente. All'arrivo sul posto i Vigili del Fuoco della Spezia hanno dovuto utilizzare i cuscini di tipo pneumatico ad alta pressione per poter liberare le gambe dell'uomo. Una volta terminate le manovre di estricazione il personale sanitario del 118 ,presente con ambulanza ed auto medica, ha stabilizzato l'uomo per il successivo trasporto all'ospedale Sant'Andrea. Sul posto anche la Polizia locale.