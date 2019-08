Galleria di Marinasco aperta a doppio senso per la settimana più intensa

La Spezia - In occasione del grande flusso turistico della settimana di Ferragosto, la galleria Marinasco apre temporaneamente a doppio senso a partire da sabato 10 agosto fino alle 7 di lunedì 19 agosto. Successivamente la circolazione riprenderà a senso unico per flussi, ma di sera (dalle 19 alle 7 del mattino) e nei weekend (dalle 12 di sabato alle 7 del lunedì successivo) tornerà nuovamente il doppio senso di marcia fino a ultimazione dei lavori.



In particolare i flussi saranno così modulati: dal lunedì al venerdì: dalle 7 alle 12 in direzione La Spezia; dalle 12 alle 19 in direzione Genova / Val di Vara; sabato: dalle 7 alle 12 in direzione La Spezia; in tutti gli altri orari e la domenica la galleria sarà percorribile a doppio senso di marcia



“Seguiamo con grande attenzione questo importante cantiere per la messa in sicurezza della galleria di Marinasco che rappresenta un’arteria fondamentale per il territorio spezzino. Stiamo lavorando a stretto contatto con Anas e con l’azienda incaricata delle opere per ridurre il più possibile il disagio ai cittadini”, ha commentato l’assessore regionale alle infrastrutture Giacomo Giampedrone. “Un'attenzione basata anche sulla costante collaborazione con il Comune della Spezia, la Provincia e Anas per rispondere alle esigenze del territorio”.