Galleria Fresonara sotto i ferri, altri tre mesi di lavori

La Spezia - Effetto specchio lungo il raccordo che collega La Spezia con l'imbocco autostradale di Santo Stefano. Da giugno lungo l'arteria sono in corso lavori di adeguamento della galleria Fresonara, carreggiata est, cioè quella che va in direzione della Val di Magra. Avrebbero dovuto terminare il 23 settembre, invece c'è stata una piccola proroga al 30 di questo mese, cioè domani. Giù il sipario sui lavori, quindi, e traffico che torna a scorrere su ambo le carreggiate per l'intera lunghezza della bretella? No, perché dal primo ottobre, come stabilito dall'ordinanza diramata da Salt nelle scorse ore, andrà sotto i ferri la galleria Fresonara, lato ovest. Andrà quindi a crearsi una situazione identica e opposta a quella degli ultimi tre mesi. In particolare, dalle 23.00 del primo ottobre fino alle 23.00 del 19 dicembre sarà vietato – per i menzionati interventi di adeguamento – il transito nella galleria lungo la carreggiata ovest, cioè quella che corre in direzione del capoluogo. Il traffico verrà quindi deviato sulla corsia di sorpasso della carreggiata opposta, opportunamente allestita per il doppio senso di circolazione, poco più di un chilometro, con limite di velocità 60 all'ora.



E attenzione, lavori in vista anche sulla A12 nel tratto tra Carrodano e Brugnato per l'adeguamento di quattro gallerie: Bordigona, Costa Roverano, Madonna del Poggiolo e Del Soggio. Dall'1.00 del 5 ottobre fino alle 23.00 del 10 ottobre sarà vietato il traffico lungo la carreggiata sud (quella in direzione Livorno) per oltre quattro chilometri. Anche qui si renderà quindi necessaria la deviazione dei flussi sulla corsia di sorpasso della carreggiata opposta, con il medesimo limite dei 60 orari. Inoltre, per tutta la durata dei lavori e su ambo le carreggiate, il tratto Carrodano-Brugnato sarà vietato ai veicoli e ai trasporti eccezionali di larghezza superiore ai 3.30 metri, eccezion fatta per la finestra che va da mezzanotte alle 6.00 del mattino.



