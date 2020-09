Galleria Fresonara, si allungano i lavori

La Spezia - Tanti automobilisti negli ultimi tre mesi hanno dovuto fare i conti con la viabilità provvisoria ricavata lungo il raccordo autostradale tra La Spezia e Santo Stefano per consentire i lavori di adeguamento programmati da Salt all'interno della Galleria Fresonara, carreggiata est, cioè quella che dal capoluogo corre verso la vallata. Il traffico, com'è noto, in questi mesi è stato deviato sull'altra carreggiata – quella che dalla Val di Magra conduce alla Spezia -, sulla corsia di sorpasso. Il tutto con il limite dei 60 all'ora, tetto che non rischia di essere nemmeno scalfito nelle due fasce di punta dell'ingresso e dell'uscita dal lavoro, quando lungo l'arteria, complice lo scorrimento in una sola carreggiata, tendono a formarsi code importanti. I lavori di adeguamento del tunnel, ritenuti inderogabili dalla Società autostrade ligure toscana, hanno tuttavia bisogno di ancora un po' di tempo: la chiusura della carreggiata avrebbe dovuto protrarsi fino ad oggi, mercoledì 23 settembre, invece, si apprende da una nota Salt, è necessaria una proroga per consentire l'esecuzione dei lavori di adeguamento. “Continuerà la chiusura della carreggiata est dell’A15 (direzione S. Stefano), dal km km 105+617 al km 104+538 circa. Il traffico sarà deviato sul corrispondente tratto della corsia di sorpasso della carreggiata opposta, opportunamente attrezzata a doppio senso di circolazione. La segnaletica temporanea resterà operativa fino alle ore 23.00 del giorno 30/09/2020”, comunica Salt. Ancora una settimana, quindi, salvo proroghe.