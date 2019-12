Furto in un negozio del centro storico, massima attenzione ai topi d'appartamento

La Spezia - Brutta avventura per una commerciante del centro storico, titolare di una nota tipografia. Nella giornata di ieri nell'esercizio sono entrate tre persone, due donne e un uomo sulla trentina, e le hanno rubato un portafogli contenente 1.500 euro in contanti. La vittima si è rivolta ai carabinieri per fare denuncia. La vicenda è finita sui social network.

L'episodio del centro, come confermano fonti delle forze dell'ordine, sarebbe un caso isolato. Sempre in tema di furti, ma in abitazione questa volta, prosegue senza sosta il lavoro dei carabinieri per mettere freno all'ondata di furti che si è verificata nei giorni scorsi tra la Val di Magra e la bassa Val di Vara.