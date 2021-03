Furto in un negozio a Mazzetta, scattano le denunce

La Spezia - Due denunce per furto aggravato per un episodio avvenuto nel quartiere di Mazzetta poco più di una settimana fa. A chiudere la vicenda è la Squadra mobile che ha individuato i responsabili: due cittadini tunisini di 32 e 35 anni.

Stando a quanto riferito dalla Polizia di Stato della Spezia, l'8 marzo, i due uomini si trovavano in Via XXIV Maggio dove sono entrati all'interno di un esercizio commerciale. La coppia aveva uno zaino a tracolla, cappello e mascherina indossata e avevano destato fin da subito l’attenzione delle commesse del negozio. Pochi minuti dopo, venivano visti prelevare svariate confezioni di prodotti cosmetici da uno scaffale, materiale che provvedevano prontamente a celare all’interno dei rispettivi zaini, dirigendosi precipitosamente verso l’uscita.

Fermati da una commessa, i due stranieri negavano ogni addebito e con passo veloce oltrepassavano le casse dandosi alla fuga.

Da un successivo controllo si verificava l’avvenuta asportazione, dalle citate scaffalature, di 44 articoli, per un totale di 145 euro.

Nello stesso pomeriggio un equipaggio della Squadra Mobile intercettava in Corso Cavour due soggetti che corrispondevano alla descrizione fornita dalle commesse del negozio e pertanto provvedevano a fermare ed identificare gli stessi. Nei giorni successivi, all’esito degli accertamenti del caso, visionate anche le immagini dell’impianto di videosorveglianza, gli investigatori identificavano compiutamente i due autori del furto e, nella giornata di ieri, provvedevano a denunciarli all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato.

La posizione dei due tunisini è ora al vaglio dell’Ufficio Immigrazione della Questura che sta lavorando per l’adozione dei provvedimenti di specifica competenza.