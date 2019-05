Furto in abitazione a Sarzana, rubato un Rolex

La Spezia - Hanno approfittato dell'assenza dei proprietari di casa per commettere un furto. I ladri sono scappati a gambe levato con un orologio Rolex in acciaio come bottino. A fare l'amara scoperta è stata la padrona di casa, appena rientrata. L'episodio risale a questa notte in Via della fortezza a Sarzana.

La vittima del furto ha sporto denuncia ai carabinieri che hanno appurato che i ladri si sono introdotti in casa forzando la porta di ingresso. La padrona dell'appartamento trovandolo a soqquadro ha chiamato le forze dell'ordine.