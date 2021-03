Furto e fuga in centro città, giovane scappa con i vestiti sottobraccio

La Spezia - Momenti concitati oggi pomeriggio in Corso Cavour. Un giovane è scappato dal negozio Zara, in Piazza Beverini, con una serie di capi di abbigliamento che avevano le grucce ancora attaccate. La sorveglianza si è immediatamente accorta di quanto stesse accadendo e si è lanciata all'inseguimento. Ma il responsabile del furto, un giovane presumibilmente straniero, è riuscito a seminare il suo inseguitore correndo sempre più velocemente dirigendosi verso Via Biassa, sparendo nel nulla, sotto gli sguardi sopresi di quanti hanno assistito alla scena.