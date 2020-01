La Spezia - Doveva fare alcuni lavori in casa ma quando è tornato a prendere il materiale in terrazza era tutto sparito. Disavventura per un cittadino pitellese che questa mattina ha constatato che tutti gli attrezzi che aveva acquistato non c'erano più. Il danno complessivo è di oltre cinquanta euro. La questione è finita anche sui social dove dalla pagina della Pro Loco di Pitelli è partito l'appello: "Avvisiamo tutti di non lasciare niente incustodito fuori da casa".