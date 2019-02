Furto all'Ekom, fermato il ladro

La Polizia interviene anche per una colluttazione in famiglia.

La Spezia - Domenica giorno di riposo? Non per la Polizia di Stato. Tra le pratiche affrontate dagli uomini della questura, un intervento per una colluttazione in una famiglia - tema toccato QUI da CdS nel corso della settimana - e un altro per un furto perpetrato a danno del supermercato Ekom alle Pianazze. Il ladro è stato fermato.