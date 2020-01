Furto al Senzalisca, danni e merce rubata per migliaia di euro

La Spezia - Spaccata nella notte in Via Sapri. A farne le spese, questa volta, è il noto ristorante "Senzalisca". L'amara scoperta è stata fatta dai soci che hanno trovato la porta d'entrata danneggiata, il locale completamente a soqquadro e una quantità di merce rubata ancora difficile da quantificare. A denunciare l'episodio sono proprio i soci che sono dovuti ricorrere ai social network per annunciare ai propri clienti che questa sera il locale rimarrà chiuso.

"Certe visite lasciano il segno - hanno scritto nella pagina del ristorante -. Stasera siamo chiusi per apertura notturna assolutamente non voluta".

La denuncia è già stata fatta alla Polizia di Stato e ora i titolari dovranno rimettere a posto e fare la stima dei danni. La porta è stata distrutta, è stato preso il fondo cassa, è stato danneggiato anche il registratore di cassa appena cambiato per le nuove leggi sullo scontrino fiscale e i pagamenti elettronici. Tra i materiali sottratti anche alcune bottiglie di pregio. Tra danni e materiali depredati si supera il migliaio d'euro.

Come detto, il ristorante rimarrà chiuso. In zona sono presenti delle telecamere per la sorveglianza delle isole zonali.