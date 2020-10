Furti nel parcheggio della stazione, due denunciati

La Spezia - Due trentunenni di origine marocchina e con precedenti penali specifici sono stati denunciati dalla Polizia Locale della Spezia per dei colpi avvenuti al Park Stazione. Gli episodi sono iniziati circa un mese fa con reiterati furti di oggetti all'interno di auto in sosta nel parcheggio sotto la stazione.

Atc Mobilità e Parcheggi, proprietaria dell'area, ha segnalato il fatto al Comando di Polizia Locale che ha dato corso ad indagini in particolare in orario notturno ed appostamento di personale in abiti civili.

L'attività di indagine ha avuto esiti la notte scorda quando, anche avvalendosi di risultanze delle telecamere interne al parcheggio, gli agenti della Polizia Locale hanno individuato due persone che si aggiravano con fare sospetto nel Park che hanno poi proceduto a introdursi in un autovettura in sosta rovistando all'interno della stessa.



Gli Agenti sono intervenuti fermando i due individui risultanti per altro privi di refurtiva. Gli stessi sono stati identificati con la collaborazione del Comando di Compagnia dell'Arma dei Carabinieri risultando di nazionalità marocchina, entrambi trentaduenni con precedenti penali specifici ed in stato di clandestinità colpiti da provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. Gli stessi sono stati quindi denunciati all'autorità giudiziaria per tentato furto aggravato e segnalati alla Questura in relazione al provvedimento di espulsione in atto.