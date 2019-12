Furti in appartamento, la Mobile espelle un trentenne

La Spezia - Ancora un positivo riscontro dalle indagini poste in essere dalla Questura Spezzina in risposta al fenomeno dei furti in appartamento e negli esercizi pubblici. Dopo gli arresti e le denunce dei giorni scorsi nei confronti di una banda dedita al furto di abbigliamento ed accessori di marca, la sinergia fra Squadra Mobile, Ufficio Immigrazione e Squadra Volante ha permesso il rintraccio e la successiva espulsione di un altro pluripregiudicato. Nel pomeriggio di mercoledì, infatti, con volo delle 19.40 da Pisa per Tirana, l’uomo, cittadino albanese classe ’89, ampiamente conosciuto per reati contro il patrimonio e la persona, è stato espulso dal territorio nazionale ed accompagnato dalla Polizia spezzina fino al paese d’origine.



Il trentenne era recentemente finito sotto la lente degli investigatori della Squadra Mobile che, da tempo, hanno in atto attive e serrate indagini mirate ad assicurare alla giustizia i responsabili di furti in appartamento ed esercizi commerciali. Nei giorni scorsi, era già stato identificato insieme ad altri due connazionali, poi denunciati per ricettazione di due autovetture asportate in occasione di un furto in abitazione. Tutto era iniziato a seguito delle denunce presentate dai cittadini e dalle segnalazioni giunte alla sala operativa tramite il 112. Gli interventi delle volanti ed i riscontri effettuati su persone e veicoli sospetti notati e subito segnalati dai residenti, hanno consentito di avviare le indagini che sono in parte tuttora in corso.