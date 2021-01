Furti in abitazione nel periodo delle feste, maxi controllo dei carabinieri

La Spezia - Nel pomeriggio e nella prima serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia della Spezia hanno eseguito un servizio coordinato nei comuni della bassa Val di Vara ed in Val Graveglia, con particolare attenzione sul territorio del Comune di Beverino e delle sue frazioni. La zona, durante le ultime feste, era stata infatti oggetto di alcuni furti e tentativi di furto in abitazione. Sono state impiegate 6 pattuglie, tra cui una in borghese. In particolare, si è cercato di individuare, da un punto di osservazione “nascosto”, le autovetture in transito con persone sospette a bordo, per indirizzare i controlli, che hanno interessato 34 autovetture, con 51 persone identificate.

Le persone sottoposte a controllo sono risultate tutte residenti nella zona di Sarzana, di Beverino e di Riccò del Golfo. I cittadini residenti notati all’esterno delle abitazioni sono stati contattati dai militari in servizio ed invitati a contattare il 112 per segnalazioni sospette.

Da capodanno non sono stati segnalati nella zona tentativi di furto ne’ furti in abitazione ma l’attenzione da parte dell’Arma dei Carabinieri rimane comunque molto alta. L’invito rivolto ai cittadini, nello spirito della “sicurezza partecipata”, è quello di condividere con il locale Comando Stazione Carabinieri ed i suoi militari ogni possibile informazione e di segnalare tempestivamente al 112 la presenza di persone sospette.