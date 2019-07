Furgone si schianta in Viale San Bartolomeo

La Spezia - Paura per un 43enne che questa mattina è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Per dinamiche in fase di accertamento da parte della Polizia municipale, con l'Infortunistica, alle 10.30 l'uomo ha perso il controllo del suo Fiat Fiorino mentre procedeva in Viale San Bartolomeo all'altezza del Muggiano e si è schiantato contro i parapedonali e la delimitazione del marciapiedi. Il mezzo si è trascinato per circa sei metri.

Il conducente non ha riportato lesioni gravi ma era molto spaventato. Il traffico è stato bloccato per i mezzi pesanti e ha subito rallentamenti per la presenza il furgone incidentato in mezzo alla strada. Sul posto sono intervenute due pattuglie della Locale che hanno spostato di peso il mezzo consentendo la riapertura della strada a senso unico alternato. Sul posto anche i tecnici del Comune per la messa in sicurezza della zona e la Guardia di Finanza.