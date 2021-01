Funziona la strategia anti assembramento davanti alle scuole

La Spezia - Proseguono i servizi di monitoraggio e vigilanza interforze dedicati alla ripresa delle lezioni in presenza nelle scuole superiori della provincia spezzina. Una ripresa che si è confermata in sicurezza, grazie alla piena collaborazione degli studenti e di tutti coloro che hanno lavorato e, ancora prima, pianificato, per far si che il rispetto della normativa anti contagio fosse garantito.

I presidi di Polizia, Municipale e Protezione civile presso gli istituti scolastici e i punti potenzialmente critici della circolazione stradale e ferroviaria, il piano straordinario del trasporto pubblico urbano ed extraurbano, rimodulato da ATC e potenziato in modo mirato, l’attivazione di più ingressi ed uscite per ogni istituto scolastico per disciplinare al meglio il flusso ed il deflusso degli studenti dei diversi scaglioni ma anche l’opera di accoglienza ed indirizzamento svolta dal personale della scuola sono a regime da giorni e senza intoppi. Le minime esigenze di adeguamento sono state risolte nell’immediatezza grazie al coordinamento tra sale operative.

Le pattuglie dispiegate sul territorio hanno monitorato con discrezione gli obiettivi dati, rilevando ovunque elevata consapevolezza e grande senso di responsabilità degli studenti, muniti di dispositivi di protezione individuale e impegnati a mantenere il distanziamento interpersonale. Il dispositivo sarà attivo anche nei prossimi giorni per consolidare l’importante processo di normalizzazione in atto.