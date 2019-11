La Spezia - La ricca stagione della raccolta dei funghi continua purtroppo a dare anche qualche nota negativa tra perdite della bussola e infortuni. Rientra in questo secondo gruppo quanto accaduto oggi alla Spezia sul Monte Parodi a una donna di 75 anni intenda a raccogliere gli ambiti frutti del bosco. La signora è infatti caduta procurandosi una ferita lacero contusa alla testa con trauma cranico. Tempestivo l'intervento del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, coadiuvato da personale sanitario e Vigili del fuoco. La 75enne è stata raggiunta percorrendo un sentiero e medicata sul posto. In seguito è stata portata in barella fino al fuoristrada per poi essere trasportata in ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia.