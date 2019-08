Fumogeni, bottiglie (di plastica) e insulti. Ieri alla Morin è volato davvero di tutto

La Spezia - Non solo un fumogeno acceso, che ha mandato su tutte le furie i cadamoti perché ha colpito una bambina di 11 anni. Dalla tifoseria del Canaletto (e non del Fezzano come era parso ad alcuni in quegli attimi concitati), ieri pomeriggio alla Morin, è partita anche una bottiglia di birra, in plastica, con annessa doccia alle spese di uno dei carabinieri che si trovavano in Passeggiata a fare servizio d'ordine e a tentare di contenere gli animi dei supporter delle borgate, surriscaldati per la competizione, la passione e qualche bicchiere di troppo.



Che canarini e pirati siano sulle barricate, per una rivalità che dai confini sportivi si sposta sino a sfociare il quelli dell'appartenenza (quasi etnici), non è una novità. Ma ieri, complice l'episodio del fumogeno, sembrava proprio che sarebbe andata a finire male. Prima della gara dei senior circolava insistentemente la voce di un regolamento di conti al termine della regata, tanto che poco dopo le 20 in Viale Italia si sono visti anche gli agenti in tenuta antisommossa. Per fortuna, però, non c'è stato bisogno di nessun loro intervento. I cadamoti si sono concentrati sui festeggiamenti del loro 26esimo Palio, mentre gli altri si sono consolati con lo spettacolo dei fuochi.