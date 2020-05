Fumo in un negozio, fuoco a Sorbolo e crolla un cornicione a Lerici. Gran lavoro per i pompieri

La Spezia - Stava cominciando a lavorare quando ha notato il fumo che invadeva tutto il negozio di frutta e verdura. Brutta avventura per una commerciante di Via Veneto, nel primo pomeriggio di oggi poco prima delle 13.30. Le fiamme sarebbero partite da un faretto elettrico. Dal negozio hanno chiamato subito i Vigili del fuoco che sono intervenuti e in breve tempo hanno riportato tutto alla normalità.

A Sorbolo poi i Vigili del Fuoco sono stati chiamati per fermare un incendio che si stava propagando nel cuore della boscaglia. L'intervento risale alle 15 ed è stato tempestivo e ha permesso che le fiamme non si estendessero a tal punto da creare danni ingenti.

Il distaccamento di Sarzana infine è intervenuto a Lerici per il crollo di una piccola parte di un cornicione attorno alle 12 di stamani. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area.