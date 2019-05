Fughe di gas a Migliarina e Pegazzano, intervengono i pompieri

La Spezia - Una squadra di Vigili del Fuoco della Spezia è intervenuta oggi in tarda mattinata in Via Sarzana all'altezza del numero civico 200, nel tratto tra Via Michele Rossi e via Capraia, per una fuga di gas metano.

Durante l'opera di uno scavo per la posa delle fibre ottiche è stata accidentalmente tagliata un tubazione del metano, provocando una copiosa fuoriuscita di gas in strada. Una corsia di via Sarzana è stata immediatamente chiusa al traffico. Nel frattempo che i tecnici dell'Acam procedevano alla riparazione del guasto i Vigili del Fuoco provvedevano a fare assistenza irrorando acqua nebulizzata sulla perdita per aiutare la dispersione del gas infiammabile in aria. La perdita è stata riparata in circa 2 ore di lavoro. Sul posto anche i Vigili Urbani per la gestione della viabilità.



Intervento analogo è stato effettuato sempre dai Vigili del Fuoco della Spezia nel primo pomeriggio in via Rismondo, nel quartiere di Pegazzano, dove una fuga di gas metano dovuta alla rottura di una tubazione sotterranea ha richiesto l'evacuazione in via precauzionale di 3 famiglie in una palazzina adiacente la perdita. Una parte di gas metano fuoriuscito si è incanalato all'interno di una condotta fognaria e i Vigili del Fuoco hanno dovuto bonificare la tubazione e fare tutte le verifiche strumentali del caso prima di dichiarare nuovamente agibile l'edificio. L'intervento è durato circa 3 ore.